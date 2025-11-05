AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00102885$ 0.00102885 $ 0.00102885 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -8.08% Prijswijziging (1D) -2.74% Prijswijziging (7D) -24.27% Prijswijziging (7D) -24.27%

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er AUSBAGWORK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AUSBAGWORK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00102885, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AUSBAGWORK met -8.08% veranderd in het afgelopen uur, -2.74% in de afgelopen 24 uur en -24.27% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K Circulerende voorraad 999.57M 999.57M 999.57M Totale voorraad 999,567,568.379101 999,567,568.379101 999,567,568.379101

De huidige marktkapitalisatie van AUSSIE BAG WORKERS is $ 10.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AUSBAGWORK is 999.57M, met een totale voorraad van 999567568.379101. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.52K.