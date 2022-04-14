AUSD (AUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AUSD (AUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AUSD (AUSD) Informatie AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world's largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments. Officiële website: https://agora.finance/ Whitepaper: https://developer.agora.finance/

AUSD (AUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AUSD (AUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 137.30M $ 137.30M $ 137.30M Totale voorraad: $ 137.37M $ 137.37M $ 137.37M Circulerende voorraad: $ 137.37M $ 137.37M $ 137.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 137.30M $ 137.30M $ 137.30M Hoogste ooit: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Laagste ooit: $ 0.950515 $ 0.950515 $ 0.950515 Huidige prijs: $ 0.999359 $ 0.999359 $ 0.999359 Meer informatie over AUSD (AUSD) prijs

AUSD (AUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AUSD (AUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUSD begrijpt, kun je de live prijs van AUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van AUSD Wil je weten waar je AUSD naartoe gaat? Onze AUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AUSD token!

