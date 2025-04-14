AurumTrust (AUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AurumTrust (AUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AurumTrust (AUT) Informatie AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder's Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated. Officiële website: https://x.com/aurumtrustcro Koop nu AUT!

AurumTrust (AUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AurumTrust (AUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 86.30K $ 86.30K $ 86.30K Totale voorraad: $ 811.73M $ 811.73M $ 811.73M Circulerende voorraad: $ 811.73M $ 811.73M $ 811.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 86.30K $ 86.30K $ 86.30K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010622 $ 0.00010622 $ 0.00010622 Meer informatie over AurumTrust (AUT) prijs

AurumTrust (AUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AurumTrust (AUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUT begrijpt, kun je de live prijs van AUT token verkennen!

Prijsvoorspelling van AUT Wil je weten waar je AUT naartoe gaat? Onze AUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AUT token!

