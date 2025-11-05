AURO USDA (USDA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.96522 $ 0.96522 $ 0.96522 24u laag $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24u hoog 24u laag $ 0.96522$ 0.96522 $ 0.96522 24u hoog $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Hoogste prijs ooit $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Laagste prijs $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Prijswijziging (1u) +0.95% Prijswijziging (1D) +0.97% Prijswijziging (7D) +1.35% Prijswijziging (7D) +1.35%

AURO USDA (USDA) real-time prijs is $1.009. De afgelopen 24 uur werd er USDA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.96522 en een hoogtepunt van $ 1.027, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDA hoogste prijs aller tijden is $ 1.027, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.953424 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDA met +0.95% veranderd in het afgelopen uur, +0.97% in de afgelopen 24 uur en +1.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AURO USDA (USDA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 233.17K$ 233.17K $ 233.17K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M Circulerende voorraad 230.80K 230.80K 230.80K Totale voorraad 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761

De huidige marktkapitalisatie van AURO USDA is $ 233.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDA is 230.80K, met een totale voorraad van 10105851.6668761. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.21M.