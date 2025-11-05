BeursDEX+
De live AURO USDA prijs vandaag is 1.009 USD. Volg realtime USDA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over USDA

USDA Prijsinformatie

Wat is USDA

USDA officiële website

USDA tokenomie

USDA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

AURO USDA logo

AURO USDA Prijs (USDA)

Niet genoteerd

1 USDA naar USD live prijs:

$1.009
$1.009
+1.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
AURO USDA (USDA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:23:45 (UTC+8)

AURO USDA (USDA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.96522
$ 0.96522
24u laag
$ 1.027
$ 1.027
24u hoog

$ 0.96522
$ 0.96522

$ 1.027
$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027

$ 0.953424
$ 0.953424

+0.95%

+0.97%

+1.35%

+1.35%

AURO USDA (USDA) real-time prijs is $1.009. De afgelopen 24 uur werd er USDA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.96522 en een hoogtepunt van $ 1.027, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDA hoogste prijs aller tijden is $ 1.027, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.953424 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDA met +0.95% veranderd in het afgelopen uur, +0.97% in de afgelopen 24 uur en +1.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AURO USDA (USDA) Marktinformatie

$ 233.17K
$ 233.17K

--
--

$ 10.21M
$ 10.21M

230.80K
230.80K

10,105,851.6668761
10,105,851.6668761

De huidige marktkapitalisatie van AURO USDA is $ 233.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDA is 230.80K, met een totale voorraad van 10105851.6668761. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.21M.

AURO USDA (USDA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van AURO USDA naar USD $ +0.00965576.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AURO USDA naar USD $ +0.0278033986.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AURO USDA naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AURO USDA naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00965576+0.97%
30 dagen$ +0.0278033986+2.76%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is AURO USDA (USDA)?

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

AURO USDA (USDA) hulpbron

Officiële website

AURO USDA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AURO USDA (USDA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AURO USDA (USDA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AURO USDA te bekijken.

Bekijk nu de AURO USDA prijsvoorspelling !

USDA naar lokale valuta's

AURO USDA (USDA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AURO USDA (USDA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USDA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over AURO USDA (USDA)

Hoeveel is AURO USDA (USDA) vandaag waard?
De live USDA prijs in USD is 1.009 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USDA naar USD prijs?
De huidige prijs van USDA naar USD is $ 1.009. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AURO USDA?
De marktkapitalisatie van USDA is $ 233.17K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USDA?
De circulerende voorraad van USDA is 230.80K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USDA?
USDA bereikte een ATH-prijs van 1.027 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USDA?
USDA zag een ATL-prijs van 0.953424 USD.
Wat is het handelsvolume van USDA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USDA is -- USD.
Zal USDA dit jaar hoger gaan?
USDA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USDA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

