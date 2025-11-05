AURO Finance (AURO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00112612 $ 0.00112612 $ 0.00112612 24u laag $ 0.00128977 $ 0.00128977 $ 0.00128977 24u hoog 24u laag $ 0.00112612$ 0.00112612 $ 0.00112612 24u hoog $ 0.00128977$ 0.00128977 $ 0.00128977 Hoogste prijs ooit $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 Laagste prijs $ 0.00112612$ 0.00112612 $ 0.00112612 Prijswijziging (1u) +0.96% Prijswijziging (1D) -0.50% Prijswijziging (7D) -32.30% Prijswijziging (7D) -32.30%

AURO Finance (AURO) real-time prijs is $0.00123231. De afgelopen 24 uur werd er AURO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00112612 en een hoogtepunt van $ 0.00128977, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AURO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00737474, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00112612 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AURO met +0.96% veranderd in het afgelopen uur, -0.50% in de afgelopen 24 uur en -32.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AURO Finance (AURO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 130.48K$ 130.48K $ 130.48K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 675.62K$ 675.62K $ 675.62K Circulerende voorraad 105.82M 105.82M 105.82M Totale voorraad 547,919,125.4652486 547,919,125.4652486 547,919,125.4652486

De huidige marktkapitalisatie van AURO Finance is $ 130.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AURO is 105.82M, met een totale voorraad van 547919125.4652486. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 675.62K.