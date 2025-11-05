BeursDEX+
De live AURO Finance prijs vandaag is 0.00123231 USD. Volg realtime AURO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AURO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AURO

AURO Prijsinformatie

Wat is AURO

AURO officiële website

AURO tokenomie

AURO Prijsvoorspelling

AURO Finance logo

AURO Finance Prijs (AURO)

Niet genoteerd

1 AURO naar USD live prijs:

$0.0012301
$0.0012301$0.0012301
-0.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
AURO Finance (AURO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:23:38 (UTC+8)

AURO Finance (AURO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00112612
$ 0.00112612$ 0.00112612
24u laag
$ 0.00128977
$ 0.00128977$ 0.00128977
24u hoog

$ 0.00112612
$ 0.00112612$ 0.00112612

$ 0.00128977
$ 0.00128977$ 0.00128977

$ 0.00737474
$ 0.00737474$ 0.00737474

$ 0.00112612
$ 0.00112612$ 0.00112612

+0.96%

-0.50%

-32.30%

-32.30%

AURO Finance (AURO) real-time prijs is $0.00123231. De afgelopen 24 uur werd er AURO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00112612 en een hoogtepunt van $ 0.00128977, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AURO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00737474, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00112612 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AURO met +0.96% veranderd in het afgelopen uur, -0.50% in de afgelopen 24 uur en -32.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AURO Finance (AURO) Marktinformatie

$ 130.48K
$ 130.48K$ 130.48K

--
----

$ 675.62K
$ 675.62K$ 675.62K

105.82M
105.82M 105.82M

547,919,125.4652486
547,919,125.4652486 547,919,125.4652486

De huidige marktkapitalisatie van AURO Finance is $ 130.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AURO is 105.82M, met een totale voorraad van 547919125.4652486. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 675.62K.

AURO Finance (AURO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van AURO Finance naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AURO Finance naar USD $ -0.0007773807.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AURO Finance naar USD $ -0.0006303582.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AURO Finance naar USD $ -0.002770513414499078.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.50%
30 dagen$ -0.0007773807-63.08%
60 dagen$ -0.0006303582-51.15%
90 dagen$ -0.002770513414499078-69.21%

Wat is AURO Finance (AURO)?

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

AURO Finance (AURO) hulpbron

Officiële website

AURO Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AURO Finance (AURO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AURO Finance (AURO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AURO Finance te bekijken.

Bekijk nu de AURO Finance prijsvoorspelling !

AURO naar lokale valuta's

AURO Finance (AURO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AURO Finance (AURO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AURO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over AURO Finance (AURO)

Hoeveel is AURO Finance (AURO) vandaag waard?
De live AURO prijs in USD is 0.00123231 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AURO naar USD prijs?
De huidige prijs van AURO naar USD is $ 0.00123231. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AURO Finance?
De marktkapitalisatie van AURO is $ 130.48K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AURO?
De circulerende voorraad van AURO is 105.82M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AURO?
AURO bereikte een ATH-prijs van 0.00737474 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AURO?
AURO zag een ATL-prijs van 0.00112612 USD.
Wat is het handelsvolume van AURO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AURO is -- USD.
Zal AURO dit jaar hoger gaan?
AURO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AURO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:23:38 (UTC+8)

Disclaimer

