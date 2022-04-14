AuraFarming (AURAFARM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AuraFarming (AURAFARM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AuraFarming (AURAFARM) Informatie Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other's aura points. Officiële website: https://aurafarming.io/

AuraFarming (AURAFARM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AuraFarming (AURAFARM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 510.79K $ 510.79K $ 510.79K Totale voorraad: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Circulerende voorraad: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 510.79K $ 510.79K $ 510.79K Hoogste ooit: $ 0.0048771 $ 0.0048771 $ 0.0048771 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00051096 $ 0.00051096 $ 0.00051096 Meer informatie over AuraFarming (AURAFARM) prijs

AuraFarming (AURAFARM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AuraFarming (AURAFARM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AURAFARM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AURAFARM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AURAFARM begrijpt, kun je de live prijs van AURAFARM token verkennen!

Prijsvoorspelling van AURAFARM Wil je weten waar je AURAFARM naartoe gaat? Onze AURAFARM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AURAFARM token!

