AuditAI (AUDAI) Informatie AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI's innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Officiële website: https://www.audit-ai.io/ Whitepaper: https://www.audit-ai.io/whitepaper

AuditAI (AUDAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AuditAI (AUDAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 238.41K $ 238.41K $ 238.41K Totale voorraad: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Circulerende voorraad: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 238.41K $ 238.41K $ 238.41K Hoogste ooit: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Laagste ooit: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Huidige prijs: $ 0.00529809 $ 0.00529809 $ 0.00529809 Meer informatie over AuditAI (AUDAI) prijs

AuditAI (AUDAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AuditAI (AUDAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUDAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUDAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUDAI begrijpt, kun je de live prijs van AUDAI token verkennen!

