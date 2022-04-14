Audit (AUDIT) Tokenomie
Audit (AUDIT) Informatie
AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments.
The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.
Audit (AUDIT) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Audit (AUDIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Audit (AUDIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Audit (AUDIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal AUDIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel AUDIT tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van AUDIT begrijpt, kun je de live prijs van AUDIT token verkennen!
Prijsvoorspelling van AUDIT
Wil je weten waar je AUDIT naartoe gaat? Onze AUDIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.