AU79 (AU79) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01279424 $ 0.01279424 $ 0.01279424 24u laag $ 0.02201531 $ 0.02201531 $ 0.02201531 24u hoog 24u laag $ 0.01279424$ 0.01279424 $ 0.01279424 24u hoog $ 0.02201531$ 0.02201531 $ 0.02201531 Hoogste prijs ooit $ 0.03850425$ 0.03850425 $ 0.03850425 Laagste prijs $ 0.00608277$ 0.00608277 $ 0.00608277 Prijswijziging (1u) +3.42% Prijswijziging (1D) +25.08% Prijswijziging (7D) -5.11% Prijswijziging (7D) -5.11%

AU79 (AU79) real-time prijs is $0.0209034. De afgelopen 24 uur werd er AU79 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01279424 en een hoogtepunt van $ 0.02201531, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AU79 hoogste prijs aller tijden is $ 0.03850425, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00608277 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AU79 met +3.42% veranderd in het afgelopen uur, +25.08% in de afgelopen 24 uur en -5.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AU79 (AU79) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 21.06M$ 21.06M $ 21.06M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 21.06M$ 21.06M $ 21.06M Circulerende voorraad 999.87M 999.87M 999.87M Totale voorraad 999,871,241.5277224 999,871,241.5277224 999,871,241.5277224

De huidige marktkapitalisatie van AU79 is $ 21.06M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AU79 is 999.87M, met een totale voorraad van 999871241.5277224. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.06M.