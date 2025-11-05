Atua AI (TUA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000935 $ 0.00000935 $ 0.00000935 24u laag $ 0.00001118 $ 0.00001118 $ 0.00001118 24u hoog 24u laag $ 0.00000935$ 0.00000935 $ 0.00000935 24u hoog $ 0.00001118$ 0.00001118 $ 0.00001118 Hoogste prijs ooit $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 Laagste prijs $ 0.00000711$ 0.00000711 $ 0.00000711 Prijswijziging (1u) -1.05% Prijswijziging (1D) +7.03% Prijswijziging (7D) -1.12% Prijswijziging (7D) -1.12%

Atua AI (TUA) real-time prijs is $0.00001106. De afgelopen 24 uur werd er TUA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000935 en een hoogtepunt van $ 0.00001118, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TUA hoogste prijs aller tijden is $ 0.001502, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000711 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TUA met -1.05% veranderd in het afgelopen uur, +7.03% in de afgelopen 24 uur en -1.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Atua AI (TUA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 55.30K$ 55.30K $ 55.30K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 55.30K$ 55.30K $ 55.30K Circulerende voorraad 5.00B 5.00B 5.00B Totale voorraad 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Atua AI is $ 55.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TUA is 5.00B, met een totale voorraad van 5000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 55.30K.