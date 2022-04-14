Attention (ATTN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Attention (ATTN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of "Proof of Attention," it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value.

Officiële website: https://www.attntoken.com/

Attention (ATTN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Attention (ATTN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Hoogste ooit: $ 0.02390069 $ 0.02390069 $ 0.02390069 Laagste ooit: $ 0.00449526 $ 0.00449526 $ 0.00449526 Huidige prijs: $ 0.00465504 $ 0.00465504 $ 0.00465504 Meer informatie over Attention (ATTN) prijs

Attention (ATTN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Attention (ATTN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATTN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATTN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATTN begrijpt, kun je de live prijs van ATTN token verkennen!

Prijsvoorspelling van ATTN Wil je weten waar je ATTN naartoe gaat? Onze ATTN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATTN token!

