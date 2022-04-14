Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Atlantis AQUA Token (AQUA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Atlantis AQUA Token (AQUA) Informatie Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. Officiële website: https://www.atlantisprotocol.so/

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Atlantis AQUA Token (AQUA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 158.07K $ 158.07K $ 158.07K Totale voorraad: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Circulerende voorraad: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 215.92K $ 215.92K $ 215.92K Hoogste ooit: $ 0.680278 $ 0.680278 $ 0.680278 Laagste ooit: $ 0.069741 $ 0.069741 $ 0.069741 Huidige prijs: $ 0.072371 $ 0.072371 $ 0.072371 Meer informatie over Atlantis AQUA Token (AQUA) prijs

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Atlantis AQUA Token (AQUA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AQUA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AQUA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AQUA begrijpt, kun je de live prijs van AQUA token verkennen!

Prijsvoorspelling van AQUA Wil je weten waar je AQUA naartoe gaat? Onze AQUA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AQUA token!

