ATLAM (ATLAM) Informatie Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management! Officiële website: https://www.atlam.eu/crypto Whitepaper: https://www.atlam.eu/assets/crypto/Atlam-Whitepaper.pdf

ATLAM (ATLAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ATLAM (ATLAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.41K $ 15.41K $ 15.41K Totale voorraad: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Circulerende voorraad: $ 81.78M $ 81.78M $ 81.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.75K $ 16.75K $ 16.75K Hoogste ooit: $ 0.00267317 $ 0.00267317 $ 0.00267317 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00018938 $ 0.00018938 $ 0.00018938 Meer informatie over ATLAM (ATLAM) prijs

ATLAM (ATLAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ATLAM (ATLAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATLAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATLAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATLAM begrijpt, kun je de live prijs van ATLAM token verkennen!

