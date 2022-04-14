Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Athena by Virtuals (ATHENA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Athena by Virtuals (ATHENA) Informatie Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Officiële website: https://0xathena.ai/ Whitepaper: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Athena by Virtuals (ATHENA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 399.45K $ 399.45K $ 399.45K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 780.90M $ 780.90M $ 780.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 511.53K $ 511.53K $ 511.53K Hoogste ooit: $ 0.00624125 $ 0.00624125 $ 0.00624125 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00051153 $ 0.00051153 $ 0.00051153 Meer informatie over Athena by Virtuals (ATHENA) prijs

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Athena by Virtuals (ATHENA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATHENA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATHENA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATHENA begrijpt, kun je de live prijs van ATHENA token verkennen!

