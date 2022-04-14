ATHCAT (ATHCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ATHCAT (ATHCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ATHCAT (ATHCAT) Informatie ATH CAT is a meme token that’s more than just a laugh—it’s a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, “ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps,” we’re here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let’s pump together! ATH CAT is a meme token that’s more than just a laugh—it’s a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, “ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps,” we’re here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let’s pump together! Officiële website: https://athcat.com/ Koop nu ATHCAT!

ATHCAT (ATHCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ATHCAT (ATHCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Totale voorraad: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Circulerende voorraad: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.20K $ 17.20K $ 17.20K Hoogste ooit: $ 0.00156977 $ 0.00156977 $ 0.00156977 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ATHCAT (ATHCAT) prijs

ATHCAT (ATHCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ATHCAT (ATHCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATHCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATHCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATHCAT begrijpt, kun je de live prijs van ATHCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van ATHCAT Wil je weten waar je ATHCAT naartoe gaat? Onze ATHCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATHCAT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!