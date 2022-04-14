ATEHUN (ATEHUN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ATEHUN (ATEHUN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ATEHUN (ATEHUN) Informatie $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Officiële website: https://x.com/crypto_adair Koop nu ATEHUN!

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ATEHUN (ATEHUN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 446.27K $ 446.27K $ 446.27K Totale voorraad: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K Circulerende voorraad: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 446.27K $ 446.27K $ 446.27K Hoogste ooit: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 Laagste ooit: $ 0.329596 $ 0.329596 $ 0.329596 Huidige prijs: $ 0.491539 $ 0.491539 $ 0.491539 Meer informatie over ATEHUN (ATEHUN) prijs

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ATEHUN (ATEHUN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATEHUN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATEHUN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATEHUN begrijpt, kun je de live prijs van ATEHUN token verkennen!

Prijsvoorspelling van ATEHUN Wil je weten waar je ATEHUN naartoe gaat? Onze ATEHUN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATEHUN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!