ATA by Virtuals (ATA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ATA by Virtuals (ATA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

ATA by Virtuals (ATA) Informatie ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks. Officiële website: https://www.atavirtuals.com Whitepaper: https://viridian-kale-968.notion.site/ATA-Affiliate-Targeting-AI-Whitepaper-16905e31cf9680cd8d3ef40e05643d81

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ATA by Virtuals (ATA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 85.44K $ 85.44K $ 85.44K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 89.93K $ 89.93K $ 89.93K Hoogste ooit: $ 0.0044467 $ 0.0044467 $ 0.0044467 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ATA by Virtuals (ATA) prijs

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ATA by Virtuals (ATA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATA begrijpt, kun je de live prijs van ATA token verkennen!

Prijsvoorspelling van ATA Wil je weten waar je ATA naartoe gaat? Onze ATA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATA token!

