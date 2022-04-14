ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Informatie Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Officiële website: https://asynchronus.ai Whitepaper: https://www.asynchronus.ai/whitepaper Koop nu ASYNC!

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 365.27K $ 365.27K $ 365.27K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 654.16M $ 654.16M $ 654.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 558.38K $ 558.38K $ 558.38K Hoogste ooit: $ 0.00452434 $ 0.00452434 $ 0.00452434 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00055685 $ 0.00055685 $ 0.00055685 Meer informatie over ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) prijs

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASYNC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASYNC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASYNC begrijpt, kun je de live prijs van ASYNC token verkennen!

Prijsvoorspelling van ASYNC Wil je weten waar je ASYNC naartoe gaat? Onze ASYNC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ASYNC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!