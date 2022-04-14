Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Asymmetry USDaf (USDAF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Asymmetry USDaf (USDAF) Informatie USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly. USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly. Officiële website: https://www.asymmetry.finance/ Koop nu USDAF!

Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Asymmetry USDaf (USDAF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.66M $ 15.66M $ 15.66M Totale voorraad: $ 15.85M $ 15.85M $ 15.85M Circulerende voorraad: $ 15.85M $ 15.85M $ 15.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.66M $ 15.66M $ 15.66M Hoogste ooit: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Laagste ooit: $ 0.97523 $ 0.97523 $ 0.97523 Huidige prijs: $ 0.987991 $ 0.987991 $ 0.987991 Meer informatie over Asymmetry USDaf (USDAF) prijs

Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Asymmetry USDaf (USDAF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDAF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDAF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDAF begrijpt, kun je de live prijs van USDAF token verkennen!

Prijsvoorspelling van USDAF Wil je weten waar je USDAF naartoe gaat? Onze USDAF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USDAF token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!