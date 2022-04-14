Asymmetry Finance (ASF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Asymmetry Finance (ASF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Asymmetry Finance (ASF) Informatie Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control. Officiële website: https://www.asymmetry.finance/ Koop nu ASF!

Asymmetry Finance (ASF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Asymmetry Finance (ASF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Totale voorraad: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Circulerende voorraad: $ 11.46M $ 11.46M $ 11.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.92M $ 28.92M $ 28.92M Hoogste ooit: $ 4.36 $ 4.36 $ 4.36 Laagste ooit: $ 0.180396 $ 0.180396 $ 0.180396 Huidige prijs: $ 0.567062 $ 0.567062 $ 0.567062 Meer informatie over Asymmetry Finance (ASF) prijs

Asymmetry Finance (ASF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Asymmetry Finance (ASF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASF begrijpt, kun je de live prijs van ASF token verkennen!

