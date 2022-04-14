aSUGAR (ASUGAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in aSUGAR (ASUGAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

aSUGAR (ASUGAR) Informatie Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. Officiële website: https://app.beraji.com Koop nu ASUGAR!

aSUGAR (ASUGAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor aSUGAR (ASUGAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 274.60K $ 274.60K $ 274.60K Totale voorraad: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Circulerende voorraad: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 274.60K $ 274.60K $ 274.60K Hoogste ooit: $ 0.099079 $ 0.099079 $ 0.099079 Laagste ooit: $ 0.060932 $ 0.060932 $ 0.060932 Huidige prijs: $ 0.070875 $ 0.070875 $ 0.070875 Meer informatie over aSUGAR (ASUGAR) prijs

aSUGAR (ASUGAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van aSUGAR (ASUGAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASUGAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASUGAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASUGAR begrijpt, kun je de live prijs van ASUGAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van ASUGAR Wil je weten waar je ASUGAR naartoe gaat? Onze ASUGAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ASUGAR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!