AstroPepeX (APX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.13% Prijswijziging (1D) +8.20% Prijswijziging (7D) +17.95% Prijswijziging (7D) +17.95%

AstroPepeX (APX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er APX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APX hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APX met +1.13% veranderd in het afgelopen uur, +8.20% in de afgelopen 24 uur en +17.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AstroPepeX (APX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 649.45K$ 649.45K $ 649.45K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 649.45K$ 649.45K $ 649.45K Circulerende voorraad 65.00B 65.00B 65.00B Totale voorraad 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AstroPepeX is $ 649.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APX is 65.00B, met een totale voorraad van 65000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 649.45K.