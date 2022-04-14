Astrolescent (ASTRL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Astrolescent (ASTRL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Astrolescent (ASTRL) Informatie Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs. Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs. Officiële website: https://astrolescent.com Koop nu ASTRL!

Astrolescent (ASTRL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Astrolescent (ASTRL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 786.44K $ 786.44K $ 786.44K Totale voorraad: $ 36.00M $ 36.00M $ 36.00M Circulerende voorraad: $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Hoogste ooit: $ 0.137317 $ 0.137317 $ 0.137317 Laagste ooit: $ 0.01194874 $ 0.01194874 $ 0.01194874 Huidige prijs: $ 0.0479535 $ 0.0479535 $ 0.0479535 Meer informatie over Astrolescent (ASTRL) prijs

Astrolescent (ASTRL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Astrolescent (ASTRL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASTRL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASTRL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASTRL begrijpt, kun je de live prijs van ASTRL token verkennen!

