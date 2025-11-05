AstraZeneca xStock (AZNX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 80.09 $ 80.09 $ 80.09 24u laag $ 83.03 $ 83.03 $ 83.03 24u hoog 24u laag $ 80.09$ 80.09 $ 80.09 24u hoog $ 83.03$ 83.03 $ 83.03 Hoogste prijs ooit $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Laagste prijs $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Prijswijziging (1u) -0.43% Prijswijziging (1D) +1.13% Prijswijziging (7D) -2.38% Prijswijziging (7D) -2.38%

AstraZeneca xStock (AZNX) real-time prijs is $81.32. De afgelopen 24 uur werd er AZNX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 80.09 en een hoogtepunt van $ 83.03, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AZNX hoogste prijs aller tijden is $ 289.64, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 71.27 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AZNX met -0.43% veranderd in het afgelopen uur, +1.13% in de afgelopen 24 uur en -2.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AstraZeneca xStock (AZNX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 195.49K$ 195.49K $ 195.49K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Circulerende voorraad 2.40K 2.40K 2.40K Totale voorraad 27,606.45506739065 27,606.45506739065 27,606.45506739065

De huidige marktkapitalisatie van AstraZeneca xStock is $ 195.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AZNX is 2.40K, met een totale voorraad van 27606.45506739065. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.25M.