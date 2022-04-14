Astrafer (ASTRAFER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Astrafer (ASTRAFER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Astrafer (ASTRAFER) Informatie Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain! Officiële website: https://phantomgalaxies.com/

Astrafer (ASTRAFER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Astrafer (ASTRAFER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.43M Totale voorraad: $ 888.08M Circulerende voorraad: $ 323.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.68M Hoogste ooit: $ 4.88 Laagste ooit: $ 0.0071123 Huidige prijs: $ 0.00751722

Astrafer (ASTRAFER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Astrafer (ASTRAFER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASTRAFER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASTRAFER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASTRAFER begrijpt, kun je de live prijs van ASTRAFER token verkennen!

Prijsvoorspelling van ASTRAFER Wil je weten waar je ASTRAFER naartoe gaat? Onze ASTRAFER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ASTRAFER token!

