Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.119678 24u hoog $ 0.133873 Hoogste prijs ooit $ 12.06 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.35% Prijswijziging (1D) -1.70% Prijswijziging (7D) -10.29%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) real-time prijs is $0.12788. De afgelopen 24 uur werd er AM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.119678 en een hoogtepunt van $ 0.133873, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AM hoogste prijs aller tijden is $ 12.06, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AM met +0.35% veranderd in het afgelopen uur, -1.70% in de afgelopen 24 uur en -10.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 354.76K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.28M Circulerende voorraad 2.77M Totale voorraad 10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Aston Martin Cognizant Fan Token is $ 354.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AM is 2.77M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.28M.