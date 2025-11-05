Astera USD (ASUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.459001 $ 0.459001 $ 0.459001 24u laag $ 0.459087 $ 0.459087 $ 0.459087 24u hoog 24u laag $ 0.459001$ 0.459001 $ 0.459001 24u hoog $ 0.459087$ 0.459087 $ 0.459087 Hoogste prijs ooit $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Laagste prijs $ 0.459001$ 0.459001 $ 0.459001 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.00% Prijswijziging (7D) -5.63% Prijswijziging (7D) -5.63%

Astera USD (ASUSD) real-time prijs is $0.459048. De afgelopen 24 uur werd er ASUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.459001 en een hoogtepunt van $ 0.459087, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASUSD hoogste prijs aller tijden is $ 2.0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.459001 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASUSD met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.00% in de afgelopen 24 uur en -5.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Astera USD (ASUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M Circulerende voorraad 12.00M 12.00M 12.00M Totale voorraad 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Astera USD is $ 5.51M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASUSD is 12.00M, met een totale voorraad van 12000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.51M.