De live Astera USD prijs vandaag is 0.459048 USD. Volg realtime ASUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ASUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

ASUSD Prijsinformatie

1 ASUSD naar USD live prijs:

$0.459048
$0.459048$0.459048
0.00%1D
Astera USD (ASUSD) live prijsgrafiek
Astera USD (ASUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.459001
$ 0.459001$ 0.459001
24u laag
$ 0.459087
$ 0.459087$ 0.459087
24u hoog

$ 0.459001
$ 0.459001$ 0.459001

$ 0.459087
$ 0.459087$ 0.459087

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.459001
$ 0.459001$ 0.459001

--

+0.00%

-5.63%

-5.63%

Astera USD (ASUSD) real-time prijs is $0.459048. De afgelopen 24 uur werd er ASUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.459001 en een hoogtepunt van $ 0.459087, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASUSD hoogste prijs aller tijden is $ 2.0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.459001 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASUSD met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.00% in de afgelopen 24 uur en -5.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Astera USD (ASUSD) Marktinformatie

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

--
----

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

12.00M
12.00M 12.00M

12,000,000.0
12,000,000.0 12,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Astera USD is $ 5.51M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASUSD is 12.00M, met een totale voorraad van 12000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.51M.

Astera USD (ASUSD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Astera USD naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Astera USD naar USD $ -0.2468134920.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Astera USD naar USD $ -0.2482030762.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Astera USD naar USD $ -0.542374194898492.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.00%
30 dagen$ -0.2468134920-53.76%
60 dagen$ -0.2482030762-54.06%
90 dagen$ -0.542374194898492-54.16%

Wat is Astera USD (ASUSD)?

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Astera USD (ASUSD) hulpbron

Astera USD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Astera USD (ASUSD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Astera USD (ASUSD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Astera USD te bekijken.

Bekijk nu de Astera USD prijsvoorspelling !

ASUSD naar lokale valuta's

Astera USD (ASUSD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Astera USD (ASUSD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ASUSD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Astera USD (ASUSD)

Hoeveel is Astera USD (ASUSD) vandaag waard?
De live ASUSD prijs in USD is 0.459048 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ASUSD naar USD prijs?
De huidige prijs van ASUSD naar USD is $ 0.459048. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Astera USD?
De marktkapitalisatie van ASUSD is $ 5.51M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ASUSD?
De circulerende voorraad van ASUSD is 12.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ASUSD?
ASUSD bereikte een ATH-prijs van 2.0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ASUSD?
ASUSD zag een ATL-prijs van 0.459001 USD.
Wat is het handelsvolume van ASUSD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ASUSD is -- USD.
Zal ASUSD dit jaar hoger gaan?
ASUSD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ASUSD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Astera USD (ASUSD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

