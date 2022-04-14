Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aster Staked USDF (ASUSDF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aster Staked USDF (ASUSDF) Informatie Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop. Officiële website: https://www.asterdex.com/en/earn Whitepaper: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf

Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aster Staked USDF (ASUSDF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.16M $ 21.16M $ 21.16M Totale voorraad: $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M Circulerende voorraad: $ 20.31M $ 20.31M $ 20.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.21M $ 21.21M $ 21.21M Hoogste ooit: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 Laagste ooit: $ 0.990153 $ 0.990153 $ 0.990153 Huidige prijs: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Meer informatie over Aster Staked USDF (ASUSDF) prijs

Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aster Staked USDF (ASUSDF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASUSDF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASUSDF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASUSDF begrijpt, kun je de live prijs van ASUSDF token verkennen!

