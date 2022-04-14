Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aster Staked CAKE (ASCAKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Informatie Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. Officiële website: https://www.asterdex.com/en/earn Whitepaper: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aster Staked CAKE (ASCAKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 348.62K $ 348.62K $ 348.62K Totale voorraad: $ 117.87K $ 117.87K $ 117.87K Circulerende voorraad: $ 117.87K $ 117.87K $ 117.87K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 348.62K $ 348.62K $ 348.62K Hoogste ooit: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 Laagste ooit: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Huidige prijs: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Meer informatie over Aster Staked CAKE (ASCAKE) prijs

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aster Staked CAKE (ASCAKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASCAKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASCAKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASCAKE begrijpt, kun je de live prijs van ASCAKE token verkennen!

