Aster Staked BNB (ASBNB) Informatie Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops. Officiële website: https://www.asterdex.com/en/earn Whitepaper: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb

Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aster Staked BNB (ASBNB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 322.11M $ 322.11M $ 322.11M Totale voorraad: $ 300.31K $ 300.31K $ 300.31K Circulerende voorraad: $ 300.31K $ 300.31K $ 300.31K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 322.11M $ 322.11M $ 322.11M Hoogste ooit: $ 1,138.37 $ 1,138.37 $ 1,138.37 Laagste ooit: $ 326.84 $ 326.84 $ 326.84 Huidige prijs: $ 1,072.58 $ 1,072.58 $ 1,072.58 Meer informatie over Aster Staked BNB (ASBNB) prijs

Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aster Staked BNB (ASBNB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASBNB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASBNB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

