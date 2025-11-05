aster dog Prijs (ADOG)
aster dog (ADOG) real-time prijs is $0.00052002. De afgelopen 24 uur werd er ADOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00044192 en een hoogtepunt van $ 0.00052406, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ADOG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00372484, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00033757 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ADOG met +4.95% veranderd in het afgelopen uur, +4.81% in de afgelopen 24 uur en -3.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van aster dog is $ 519.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ADOG is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 519.58K.
Vandaag is de prijswijziging van aster dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van aster dog naar USD $ -0.0004060054.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van aster dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van aster dog naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|+4.81%
|30 dagen
|$ -0.0004060054
|-78.07%
|60 dagen
|$ 0
|--
|90 dagen
|$ 0
|--
Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG
In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.
Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.
Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.
The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.
The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.
With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.
