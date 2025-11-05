BeursDEX+
De live aster dog prijs vandaag is 0.00052002 USD. Volg realtime ADOG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ADOG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ADOG

ADOG Prijsinformatie

Wat is ADOG

ADOG officiële website

ADOG tokenomie

ADOG Prijsvoorspelling

aster dog logo

aster dog Prijs (ADOG)

Niet genoteerd

1 ADOG naar USD live prijs:

+1.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
aster dog (ADOG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:44:00 (UTC+8)

aster dog (ADOG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

+4.95%

+4.81%

-3.06%

-3.06%

aster dog (ADOG) real-time prijs is $0.00052002. De afgelopen 24 uur werd er ADOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00044192 en een hoogtepunt van $ 0.00052406, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ADOG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00372484, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00033757 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ADOG met +4.95% veranderd in het afgelopen uur, +4.81% in de afgelopen 24 uur en -3.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aster dog (ADOG) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van aster dog is $ 519.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ADOG is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 519.58K.

aster dog (ADOG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van aster dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van aster dog naar USD $ -0.0004060054.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van aster dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van aster dog naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+4.81%
30 dagen$ -0.0004060054-78.07%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is aster dog (ADOG)?

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

aster dog (ADOG) hulpbron

Officiële website

aster dog Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal aster dog (ADOG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je aster dog (ADOG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor aster dog te bekijken.

Bekijk nu de aster dog prijsvoorspelling !

ADOG naar lokale valuta's

aster dog (ADOG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van aster dog (ADOG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ADOG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over aster dog (ADOG)

Hoeveel is aster dog (ADOG) vandaag waard?
De live ADOG prijs in USD is 0.00052002 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ADOG naar USD prijs?
De huidige prijs van ADOG naar USD is $ 0.00052002. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van aster dog?
De marktkapitalisatie van ADOG is $ 519.58K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ADOG?
De circulerende voorraad van ADOG is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ADOG?
ADOG bereikte een ATH-prijs van 0.00372484 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ADOG?
ADOG zag een ATL-prijs van 0.00033757 USD.
Wat is het handelsvolume van ADOG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ADOG is -- USD.
Zal ADOG dit jaar hoger gaan?
ADOG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ADOG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
aster dog (ADOG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

