Assteroid (ASSTEROID) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00135263 $ 0.00135263 $ 0.00135263 24u laag $ 0.001916 $ 0.001916 $ 0.001916 24u hoog 24u laag $ 0.00135263$ 0.00135263 $ 0.00135263 24u hoog $ 0.001916$ 0.001916 $ 0.001916 Hoogste prijs ooit $ 0.00437272$ 0.00437272 $ 0.00437272 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.51% Prijswijziging (1D) +17.14% Prijswijziging (7D) -51.84% Prijswijziging (7D) -51.84%

Assteroid (ASSTEROID) real-time prijs is $0.0016389. De afgelopen 24 uur werd er ASSTEROID verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00135263 en een hoogtepunt van $ 0.001916, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASSTEROID hoogste prijs aller tijden is $ 0.00437272, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASSTEROID met +1.51% veranderd in het afgelopen uur, +17.14% in de afgelopen 24 uur en -51.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Assteroid (ASSTEROID) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 163.89K$ 163.89K $ 163.89K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 163.89K$ 163.89K $ 163.89K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Assteroid is $ 163.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASSTEROID is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 163.89K.