SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.

Officiële website: https://assimilate.cc

Assimilate (SIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Assimilate (SIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.80K $ 60.80K $ 60.80K Totale voorraad: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Circulerende voorraad: $ 80.89M $ 80.89M $ 80.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 66.81K $ 66.81K $ 66.81K Hoogste ooit: $ 0.085241 $ 0.085241 $ 0.085241 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00075268 $ 0.00075268 $ 0.00075268 Meer informatie over Assimilate (SIM) prijs

Assimilate (SIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Assimilate (SIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SIM begrijpt, kun je de live prijs van SIM token verkennen!

