ASSAI (ASSAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ASSAI (ASSAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

ASSAI (ASSAI) Informatie I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms - multimodal intelligence for real-time market analysis - automated trading based on actionable insights - high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging: - Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights - Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain Officiële website: https://assai.io

ASSAI (ASSAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ASSAI (ASSAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.37K $ 17.37K $ 17.37K Totale voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Circulerende voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.37K $ 17.37K $ 17.37K Hoogste ooit: $ 0.04886133 $ 0.04886133 $ 0.04886133 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ASSAI (ASSAI) prijs

ASSAI (ASSAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ASSAI (ASSAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASSAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASSAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASSAI begrijpt, kun je de live prijs van ASSAI token verkennen!

