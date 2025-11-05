ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002911 $ 0.00002911 $ 0.00002911 24u laag $ 0.0000328 $ 0.0000328 $ 0.0000328 24u hoog 24u laag $ 0.00002911$ 0.00002911 $ 0.00002911 24u hoog $ 0.0000328$ 0.0000328 $ 0.0000328 Hoogste prijs ooit $ 0.00007472$ 0.00007472 $ 0.00007472 Laagste prijs $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 Prijswijziging (1u) +3.20% Prijswijziging (1D) -2.29% Prijswijziging (7D) -26.30% Prijswijziging (7D) -26.30%

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) real-time prijs is $0.00003008. De afgelopen 24 uur werd er SANWCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002911 en een hoogtepunt van $ 0.0000328, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SANWCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.00007472, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001659 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SANWCH met +3.20% veranderd in het afgelopen uur, -2.29% in de afgelopen 24 uur en -26.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 29.94K$ 29.94K $ 29.94K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 29.94K$ 29.94K $ 29.94K Circulerende voorraad 999.44M 999.44M 999.44M Totale voorraad 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

De huidige marktkapitalisatie van ask the Sandwich by Virtuals is $ 29.94K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SANWCH is 999.44M, met een totale voorraad van 999436564.553854. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.94K.