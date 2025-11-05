BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live ask the Sandwich by Virtuals prijs vandaag is 0.00003008 USD. Volg realtime SANWCH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SANWCH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live ask the Sandwich by Virtuals prijs vandaag is 0.00003008 USD. Volg realtime SANWCH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SANWCH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SANWCH

SANWCH Prijsinformatie

Wat is SANWCH

SANWCH officiële website

SANWCH tokenomie

SANWCH Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ask the Sandwich by Virtuals logo

ask the Sandwich by Virtuals Prijs (SANWCH)

Niet genoteerd

1 SANWCH naar USD live prijs:

--
----
-2.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:23:08 (UTC+8)

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00002911
$ 0.00002911$ 0.00002911
24u laag
$ 0.0000328
$ 0.0000328$ 0.0000328
24u hoog

$ 0.00002911
$ 0.00002911$ 0.00002911

$ 0.0000328
$ 0.0000328$ 0.0000328

$ 0.00007472
$ 0.00007472$ 0.00007472

$ 0.00001659
$ 0.00001659$ 0.00001659

+3.20%

-2.29%

-26.30%

-26.30%

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) real-time prijs is $0.00003008. De afgelopen 24 uur werd er SANWCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002911 en een hoogtepunt van $ 0.0000328, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SANWCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.00007472, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001659 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SANWCH met +3.20% veranderd in het afgelopen uur, -2.29% in de afgelopen 24 uur en -26.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Marktinformatie

$ 29.94K
$ 29.94K$ 29.94K

--
----

$ 29.94K
$ 29.94K$ 29.94K

999.44M
999.44M 999.44M

999,436,564.553854
999,436,564.553854 999,436,564.553854

De huidige marktkapitalisatie van ask the Sandwich by Virtuals is $ 29.94K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SANWCH is 999.44M, met een totale voorraad van 999436564.553854. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.94K.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ask the Sandwich by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ask the Sandwich by Virtuals naar USD $ +0.0000013156.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ask the Sandwich by Virtuals naar USD $ -0.0000062960.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ask the Sandwich by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.29%
30 dagen$ +0.0000013156+4.37%
60 dagen$ -0.0000062960-20.93%
90 dagen$ 0--

Wat is ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)?

This sandwich will talk to you, I (Ceazor) will talk to it and try to teach it DeFi.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) hulpbron

Officiële website

ask the Sandwich by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ask the Sandwich by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de ask the Sandwich by Virtuals prijsvoorspelling !

SANWCH naar lokale valuta's

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SANWCH token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Hoeveel is ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) vandaag waard?
De live SANWCH prijs in USD is 0.00003008 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SANWCH naar USD prijs?
De huidige prijs van SANWCH naar USD is $ 0.00003008. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ask the Sandwich by Virtuals?
De marktkapitalisatie van SANWCH is $ 29.94K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SANWCH?
De circulerende voorraad van SANWCH is 999.44M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SANWCH?
SANWCH bereikte een ATH-prijs van 0.00007472 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SANWCH?
SANWCH zag een ATL-prijs van 0.00001659 USD.
Wat is het handelsvolume van SANWCH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SANWCH is -- USD.
Zal SANWCH dit jaar hoger gaan?
SANWCH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SANWCH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:23:08 (UTC+8)

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,713.52
$102,713.52$102,713.52

-0.45%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,349.96
$3,349.96$3,349.96

-4.48%

Solana logo

Solana

SOL

$158.41
$158.41$158.41

-1.90%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9799
$0.9799$0.9799

+31.09%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,713.52
$102,713.52$102,713.52

-0.45%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,349.96
$3,349.96$3,349.96

-4.48%

Solana logo

Solana

SOL

$158.41
$158.41$158.41

-1.90%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2724
$2.2724$2.2724

-0.42%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16511
$0.16511$0.16511

+0.71%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03981
$0.03981$0.03981

+59.24%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01223
$0.01223$0.01223

+63.06%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00760
$0.00760$0.00760

+16.92%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2135
$0.2135$0.2135

+327.00%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000048065
$0.0000000048065$0.0000000048065

+243.27%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2075
$0.2075$0.2075

+216.79%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04000
$0.04000$0.04000

+160.75%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008960
$0.000008960$0.000008960

+134.73%