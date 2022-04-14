AshSwap (ASH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AshSwap (ASH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AshSwap (ASH) Informatie Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: Boost yields in the farms

Earn part of the trading fees of the exchange

Officiële website: https://ashswap.io Whitepaper: https://docs.ashswap.io/getting-started/introduction

AshSwap (ASH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AshSwap (ASH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 842.25K $ 842.25K $ 842.25K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 414.89M $ 414.89M $ 414.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Hoogste ooit: $ 0.120014 $ 0.120014 $ 0.120014 Laagste ooit: $ 0.0019391 $ 0.0019391 $ 0.0019391 Huidige prijs: $ 0.00202787 $ 0.00202787 $ 0.00202787 Meer informatie over AshSwap (ASH) prijs

AshSwap (ASH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AshSwap (ASH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASH begrijpt, kun je de live prijs van ASH token verkennen!

