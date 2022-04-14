Artificial Isle Clams (CLAMS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Artificial Isle Clams (CLAMS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Artificial Isle Clams (CLAMS) Informatie Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality Officiële website: https://artificialisle.lol

Artificial Isle Clams (CLAMS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Artificial Isle Clams (CLAMS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.68K $ 21.68K $ 21.68K Totale voorraad: $ 988.66M $ 988.66M $ 988.66M Circulerende voorraad: $ 948.44M $ 948.44M $ 948.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Artificial Isle Clams (CLAMS) prijs

Artificial Isle Clams (CLAMS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Artificial Isle Clams (CLAMS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLAMS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLAMS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLAMS begrijpt, kun je de live prijs van CLAMS token verkennen!

