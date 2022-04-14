ArtemisAI (ATAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ArtemisAI (ATAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ArtemisAI (ATAI) Informatie Artemis AI aims to revolutionize the world of cryptocurrency trading. Our primary goal is to provide users with a range of crypto trading tools that assist in making better trading decisions. These tools will include market analysis, risk management, and portfolio optimization, among others. Further, we plan to develop an AI-driven bot that tracks wallets with excellent performance records and coins likely to receive significant attention, using the trading data gathered through these tools. This AI-powered bot will quickly analyze market trends and identify potential investment opportunities to offer to our users. The ultimate goal of Artemis AI is to enhance the efficiency and transparency of trading, supporting users in making smart, informed trading decisions. We are committed to leveraging the full potential of blockchain technology to provide a safe and trustworthy trading environment for our users. Officiële website: https://artemisai.tech Whitepaper: https://docs.artemisai.tech

ArtemisAI (ATAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ArtemisAI (ATAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 84.17K $ 84.17K $ 84.17K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 84.17K $ 84.17K $ 84.17K Hoogste ooit: $ 0.00941117 $ 0.00941117 $ 0.00941117 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ArtemisAI (ATAI) prijs

ArtemisAI (ATAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ArtemisAI (ATAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATAI begrijpt, kun je de live prijs van ATAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ATAI Wil je weten waar je ATAI naartoe gaat? Onze ATAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATAI token!

