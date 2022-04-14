ArQmA (ARQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ArQmA (ARQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ArQmA (ARQ) Informatie ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol. Officiële website: https://arqma.com/

ArQmA (ARQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ArQmA (ARQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.82K $ 43.82K $ 43.82K Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 80.15K $ 80.15K $ 80.15K Hoogste ooit: $ 0.213168 $ 0.213168 $ 0.213168 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00160306 $ 0.00160306 $ 0.00160306 Meer informatie over ArQmA (ARQ) prijs

ArQmA (ARQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ArQmA (ARQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARQ begrijpt, kun je de live prijs van ARQ token verkennen!

Prijsvoorspelling van ARQ Wil je weten waar je ARQ naartoe gaat? Onze ARQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ARQ token!

