Aros (AROS) Informatie Introducing Aros ($AROS) — the first Stablecoin Meme Token on Ethereum! Aros is the loyal dog of Circle's USDC, bringing stability and fun together in the world of memecoins. While other tokens chase hype, $AROS stands firm with a unique concept: a meme token inspired by the most trusted stablecoin in crypto. Built for the community, Aros is 0 tax, with liquidity burned and the contract fully renounced, ensuring true decentralization and safety. Whether you're a USDC believer or just love dog-themed tokens, $AROS is ready to fetch attention across the meme space. Join the stable revolution and ride with the first dog of USDC — Aros! Officiële website: https://aros-coin.vip/ Koop nu AROS!

Aros (AROS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aros (AROS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.74K $ 17.74K $ 17.74K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.74K $ 17.74K $ 17.74K Hoogste ooit: $ 0.00241725 $ 0.00241725 $ 0.00241725 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Aros (AROS) prijs

Aros (AROS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aros (AROS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AROS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AROS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AROS begrijpt, kun je de live prijs van AROS token verkennen!

Prijsvoorspelling van AROS Wil je weten waar je AROS naartoe gaat? Onze AROS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AROS token!

