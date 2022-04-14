ARMOR (ARMOR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ARMOR (ARMOR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ARMOR (ARMOR) Informatie Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure's founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD.

ARMOR (ARMOR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ARMOR (ARMOR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 113.21K $ 113.21K $ 113.21K Totale voorraad: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Circulerende voorraad: $ 237.39M $ 237.39M $ 237.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 357.67K $ 357.67K $ 357.67K Hoogste ooit: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00047681 $ 0.00047681 $ 0.00047681 Meer informatie over ARMOR (ARMOR) prijs

ARMOR (ARMOR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ARMOR (ARMOR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARMOR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARMOR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARMOR begrijpt, kun je de live prijs van ARMOR token verkennen!

