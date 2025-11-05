Ariva (ARV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) +2.72% Prijswijziging (7D) +2.06% Prijswijziging (7D) +2.06%

Ariva (ARV) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ARV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ARV hoogste prijs aller tijden is $ 0.00141842, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ARV met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, +2.72% in de afgelopen 24 uur en +2.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ariva (ARV) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 335.39K$ 335.39K $ 335.39K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 432.86K$ 432.86K $ 432.86K Circulerende voorraad 72.55B 72.55B 72.55B Totale voorraad 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

De huidige marktkapitalisatie van Ariva is $ 335.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ARV is 72.55B, met een totale voorraad van 93639999939.04. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 432.86K.