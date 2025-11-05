BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Ariva prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime ARV naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ARV prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Ariva prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime ARV naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ARV prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ARV

ARV Prijsinformatie

Wat is ARV

ARV officiële website

ARV tokenomie

ARV Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Ariva logo

Ariva Prijs (ARV)

Niet genoteerd

1 ARV naar USD live prijs:

--
----
+2.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Ariva (ARV) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:43:29 (UTC+8)

Ariva (ARV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141842
$ 0.00141842$ 0.00141842

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

+2.72%

+2.06%

+2.06%

Ariva (ARV) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ARV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ARV hoogste prijs aller tijden is $ 0.00141842, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ARV met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, +2.72% in de afgelopen 24 uur en +2.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ariva (ARV) Marktinformatie

$ 335.39K
$ 335.39K$ 335.39K

--
----

$ 432.86K
$ 432.86K$ 432.86K

72.55B
72.55B 72.55B

93,639,999,939.04
93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

De huidige marktkapitalisatie van Ariva is $ 335.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ARV is 72.55B, met een totale voorraad van 93639999939.04. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 432.86K.

Ariva (ARV) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Ariva naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Ariva naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Ariva naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Ariva naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.72%
30 dagen$ 0-24.04%
60 dagen$ 0-21.59%
90 dagen$ 0--

Wat is Ariva (ARV)?

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.

Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.

ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Ariva (ARV) hulpbron

Officiële website

Ariva Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ariva (ARV) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ariva (ARV) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ariva te bekijken.

Bekijk nu de Ariva prijsvoorspelling !

ARV naar lokale valuta's

Ariva (ARV) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ariva (ARV) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ARV token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ariva (ARV)

Hoeveel is Ariva (ARV) vandaag waard?
De live ARV prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ARV naar USD prijs?
De huidige prijs van ARV naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ariva?
De marktkapitalisatie van ARV is $ 335.39K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ARV?
De circulerende voorraad van ARV is 72.55B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ARV?
ARV bereikte een ATH-prijs van 0.00141842 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ARV?
ARV zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van ARV?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ARV is -- USD.
Zal ARV dit jaar hoger gaan?
ARV kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ARV prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:43:29 (UTC+8)

Ariva (ARV) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,571.99
$102,571.99$102,571.99

-0.59%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,344.07
$3,344.07$3,344.07

-4.65%

Solana logo

Solana

SOL

$158.26
$158.26$158.26

-1.99%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1901
$1.1901$1.1901

+59.21%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,571.99
$102,571.99$102,571.99

-0.59%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,344.07
$3,344.07$3,344.07

-4.65%

Solana logo

Solana

SOL

$158.26
$158.26$158.26

-1.99%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2435
$2.2435$2.2435

-1.69%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16440
$0.16440$0.16440

+0.28%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.02640
$0.02640$0.02640

+252.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.01540
$0.01540$0.01540

+136.92%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11200
$0.11200$0.11200

+630.11%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2853
$0.2853$0.2853

+470.60%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000043831
$0.0000000043831$0.0000000043831

+213.03%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1678
$0.1678$0.1678

+156.18%

Memealchemy logo

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000160
$0.0000000000000000000000000160$0.0000000000000000000000000160

+131.88%