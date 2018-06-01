Arianee (ARIA20) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Arianee (ARIA20), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Arianee (ARIA20) Informatie Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Officiële website: https://arianee.org/ Whitepaper: https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf Koop nu ARIA20!

Arianee (ARIA20) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arianee (ARIA20), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 107.52M $ 107.52M $ 107.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.21M $ 11.21M $ 11.21M Hoogste ooit: $ 4.53 $ 4.53 $ 4.53 Laagste ooit: $ 0.01547 $ 0.01547 $ 0.01547 Huidige prijs: $ 0.056182 $ 0.056182 $ 0.056182 Meer informatie over Arianee (ARIA20) prijs

Arianee (ARIA20) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Arianee (ARIA20) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARIA20 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARIA20 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARIA20 begrijpt, kun je de live prijs van ARIA20 token verkennen!

Prijsvoorspelling van ARIA20 Wil je weten waar je ARIA20 naartoe gaat? Onze ARIA20 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ARIA20 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!