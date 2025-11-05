Aria Premier Launch (APL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.907327 $ 0.907327 $ 0.907327 24u laag $ 0.920986 $ 0.920986 $ 0.920986 24u hoog 24u laag $ 0.907327$ 0.907327 $ 0.907327 24u hoog $ 0.920986$ 0.920986 $ 0.920986 Hoogste prijs ooit $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Laagste prijs $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Prijswijziging (1u) +0.48% Prijswijziging (1D) +0.03% Prijswijziging (7D) -3.20% Prijswijziging (7D) -3.20%

Aria Premier Launch (APL) real-time prijs is $0.911965. De afgelopen 24 uur werd er APL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.907327 en een hoogtepunt van $ 0.920986, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APL hoogste prijs aller tijden is $ 1.005, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.782058 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APL met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, +0.03% in de afgelopen 24 uur en -3.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aria Premier Launch (APL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.85M$ 9.85M $ 9.85M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.85M$ 9.85M $ 9.85M Circulerende voorraad 10.80M 10.80M 10.80M Totale voorraad 10,802,707.86815905 10,802,707.86815905 10,802,707.86815905

De huidige marktkapitalisatie van Aria Premier Launch is $ 9.85M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APL is 10.80M, met een totale voorraad van 10802707.86815905. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.85M.