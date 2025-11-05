BeursDEX+
De live Aria Premier Launch prijs vandaag is 0.911965 USD. Volg realtime APL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de APL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over APL

APL Prijsinformatie

Wat is APL

APL officiële website

APL tokenomie

APL Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Aria Premier Launch logo

Aria Premier Launch Prijs (APL)

Niet genoteerd

1 APL naar USD live prijs:

$0.911876
$0.911876$0.911876
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
Aria Premier Launch (APL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:43:12 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.907327
$ 0.907327$ 0.907327
24u laag
$ 0.920986
$ 0.920986$ 0.920986
24u hoog

$ 0.907327
$ 0.907327$ 0.907327

$ 0.920986
$ 0.920986$ 0.920986

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.782058
$ 0.782058$ 0.782058

+0.48%

+0.03%

-3.20%

-3.20%

Aria Premier Launch (APL) real-time prijs is $0.911965. De afgelopen 24 uur werd er APL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.907327 en een hoogtepunt van $ 0.920986, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APL hoogste prijs aller tijden is $ 1.005, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.782058 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APL met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, +0.03% in de afgelopen 24 uur en -3.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aria Premier Launch (APL) Marktinformatie

$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M

--
----

$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M

10.80M
10.80M 10.80M

10,802,707.86815905
10,802,707.86815905 10,802,707.86815905

De huidige marktkapitalisatie van Aria Premier Launch is $ 9.85M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APL is 10.80M, met een totale voorraad van 10802707.86815905. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.85M.

Aria Premier Launch (APL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Aria Premier Launch naar USD $ +0.00024396.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Aria Premier Launch naar USD $ +0.0035312196.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Aria Premier Launch naar USD $ -0.0148798945.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Aria Premier Launch naar USD $ -0.0070851833391047.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00024396+0.03%
30 dagen$ +0.0035312196+0.39%
60 dagen$ -0.0148798945-1.63%
90 dagen$ -0.0070851833391047-0.77%

Wat is Aria Premier Launch (APL)?

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Aria Premier Launch (APL) hulpbron

Officiële website

Aria Premier Launch Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Aria Premier Launch (APL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Aria Premier Launch (APL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Aria Premier Launch te bekijken.

Bekijk nu de Aria Premier Launch prijsvoorspelling !

APL naar lokale valuta's

Aria Premier Launch (APL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Aria Premier Launch (APL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van APL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Aria Premier Launch (APL)

Hoeveel is Aria Premier Launch (APL) vandaag waard?
De live APL prijs in USD is 0.911965 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige APL naar USD prijs?
De huidige prijs van APL naar USD is $ 0.911965. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Aria Premier Launch?
De marktkapitalisatie van APL is $ 9.85M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van APL?
De circulerende voorraad van APL is 10.80M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van APL?
APL bereikte een ATH-prijs van 1.005 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van APL?
APL zag een ATL-prijs van 0.782058 USD.
Wat is het handelsvolume van APL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van APL is -- USD.
Zal APL dit jaar hoger gaan?
APL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de APL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:43:12 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

