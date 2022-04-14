Ares Protocol (ARES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ares Protocol (ARES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ares Protocol (ARES) Informatie Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem. Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem. Officiële website: https://www.aresprotocol.io/

Ares Protocol (ARES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ares Protocol (ARES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 124.81K $ 124.81K $ 124.81K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 295.15M $ 295.15M $ 295.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 422.88K $ 422.88K $ 422.88K Hoogste ooit: $ 0.2971 $ 0.2971 $ 0.2971 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00042288 $ 0.00042288 $ 0.00042288 Meer informatie over Ares Protocol (ARES) prijs

Ares Protocol (ARES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ares Protocol (ARES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARES begrijpt, kun je de live prijs van ARES token verkennen!

Prijsvoorspelling van ARES Wil je weten waar je ARES naartoe gaat? Onze ARES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

