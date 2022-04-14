Ardana (DANA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ardana (DANA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ardana (DANA) Informatie Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project's parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all. Officiële website: https://ardana.org/

Ardana (DANA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ardana (DANA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.04K $ 7.04K $ 7.04K Totale voorraad: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Circulerende voorraad: $ 46.91M $ 46.91M $ 46.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.76K $ 18.76K $ 18.76K Hoogste ooit: $ 11.27 $ 11.27 $ 11.27 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015007 $ 0.00015007 $ 0.00015007 Meer informatie over Ardana (DANA) prijs

Ardana (DANA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ardana (DANA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DANA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DANA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DANA begrijpt, kun je de live prijs van DANA token verkennen!

