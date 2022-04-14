Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Informatie

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.

So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

Officiële website:
https://archiethecigarpoodle.com/

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 16.28K
Totale voorraad:
$ 976.74M
Circulerende voorraad:
$ 976.74M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 16.28K
Hoogste ooit:
$ 0.00008917
Laagste ooit:
$ 0.00001433
Huidige prijs:
$ 0
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal ARCHIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel ARCHIE tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van ARCHIE begrijpt, kun je de live prijs van ARCHIE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ARCHIE

Wil je weten waar je ARCHIE naartoe gaat? Onze ARCHIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

