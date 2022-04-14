Archi Token (ARCHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Archi Token (ARCHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Archi Token (ARCHI) Informatie Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3 Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 Officiële website: https://archi.finance/ Whitepaper: https://docs.archi.finance/ Koop nu ARCHI!

Archi Token (ARCHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Archi Token (ARCHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 113.28K $ 113.28K $ 113.28K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 404.62K $ 404.62K $ 404.62K Hoogste ooit: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Laagste ooit: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 Huidige prijs: $ 0.04046184 $ 0.04046184 $ 0.04046184 Meer informatie over Archi Token (ARCHI) prijs

Archi Token (ARCHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Archi Token (ARCHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARCHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARCHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARCHI begrijpt, kun je de live prijs van ARCHI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ARCHI Wil je weten waar je ARCHI naartoe gaat? Onze ARCHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ARCHI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!