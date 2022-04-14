Archethic (UCO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Archethic (UCO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Archethic (UCO) Informatie ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. Officiële website: https://www.archethic.net/ Whitepaper: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf

Archethic (UCO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Archethic (UCO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.62K $ 90.62K $ 90.62K Totale voorraad: $ 966.02M $ 966.02M $ 966.02M Circulerende voorraad: $ 415.55M $ 415.55M $ 415.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 210.67K $ 210.67K $ 210.67K Hoogste ooit: $ 0.401399 $ 0.401399 $ 0.401399 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021808 $ 0.00021808 $ 0.00021808 Meer informatie over Archethic (UCO) prijs

Archethic (UCO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Archethic (UCO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UCO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UCO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UCO begrijpt, kun je de live prijs van UCO token verkennen!

Prijsvoorspelling van UCO Wil je weten waar je UCO naartoe gaat? Onze UCO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UCO token!

