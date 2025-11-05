ArchAI (ARCHAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00288174 $ 0.00288174 $ 0.00288174 24u laag $ 0.00305136 $ 0.00305136 $ 0.00305136 24u hoog 24u laag $ 0.00288174$ 0.00288174 $ 0.00288174 24u hoog $ 0.00305136$ 0.00305136 $ 0.00305136 Hoogste prijs ooit $ 0.00836712$ 0.00836712 $ 0.00836712 Laagste prijs $ 0.00271399$ 0.00271399 $ 0.00271399 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -3.38% Prijswijziging (7D) -19.14% Prijswijziging (7D) -19.14%

ArchAI (ARCHAI) real-time prijs is $0.00291209. De afgelopen 24 uur werd er ARCHAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00288174 en een hoogtepunt van $ 0.00305136, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ARCHAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00836712, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00271399 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ARCHAI met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -3.38% in de afgelopen 24 uur en -19.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ArchAI (ARCHAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Circulerende voorraad 407.15M 407.15M 407.15M Totale voorraad 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

De huidige marktkapitalisatie van ArchAI is $ 1.19M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ARCHAI is 407.15M, met een totale voorraad van 822688389.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.40M.